شكرا لقرائتكم "حجوزات الطيران" تؤجل لقاء الفتح والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء، تأجيل مباراة الفتح والتعاون ضمن مواجهات المرحلة الحادية عشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وجاء تأجيل اللقاء بسبب عدم توفر حجوزات الطيران، لتقام في الأول من ديسمبر المقبل، حسب ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحتل التعاون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفتح الذي يحل في المرتبة الثامنة. يذكر أن التعاون كان قد فاز 4 - 2 على الاتفاق في المرحلة الماضية، وتغلب الفتح 4-صفر على أحد بنفس المرحلة.