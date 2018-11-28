شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفارقة تربعوا على عرش اللاعبين الأجانب فى الأيجيبشين ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الخليج 365 بلس

شهدت بطولة الدورى المصرى على مر تاريخها توافد الكثير من اللاعبين الأجانب خاصة الأفارقة، وقدم كلا منهم أوراق اعتماده لدى المديرين الفنيين للأندية التى لعبوا لها، وللجماهير المصرية أيضا، فمنهم من نجح فى كسب قلوب المصريين ومنهم من فشل فى تقديم أى جديد، أو ظهور أى بصمات له فى الدورى

ومن أبرز الأفارقة الذين تربعوا فى قلوب المصريين كلا من :-

* كوارشى

فترة قصيرة قضاها الغانى إيمانويل كوارشى مع فريق الزمالك ، والتى لم تزيد عن موسمين لكنه تمكن من إعادة البطولات إلى الزمالك، مثل التتويج ببطولة أندية أبطال الدورى الأفريقى عام 84، وبطولة الدورى فى نفس الموسم، كما حصد لقب هداف فريقه فى الموسم الأول، لا ينسى جمهور الزمالك أجمل أهدافه التى مازالت عالقة فى أذهان الجماهير الزملكاوية هدف التعادل فى مرمى الأهلى، والذى حسم فوز الأبيض بالبطولة المحلية.

فلافيو

تعاقد النادى الأهلى مع الأنجولى أمادوا فلافيو، عام 2005 ، بناء على طلب مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء، ونال سخط الكثير من الجماهير طوال الموسم الأول لانضمامه للأهلى بعد فشله فى التهديف، لكن فى الموسم الثانى أصبح أحد معشوق الجماهير الحمراء ، بسبب الأهداف القاتلة التى أحرزها فى عدة بطولات ليفوز بلقب هداف الدورى المصرى عام 2006، و2007

ثم رحل عن الأهلى 2009 ، وترك خلفه عدد كبير من الجماهير الحمراء .

جون أنطوى

تمكن جون أنطوى من حجز مكان لنفسه فى قلوب المصريين بعد أن تصدر قائمة هدافى اللاعبين الأفارق بالدوري المصري برصيد 63 هدفا ، طوال مشاركته فى المسابقة مع أندية الإسماعيلى والمقاصة والأهلى .

فيلكس

انضم أحمد فيلكس للأهلى عام 1993، وكان وقتها يبلغ من العمر 17 عاما ولعب للفريق الأول، ولعب للأهلى 110 مباراة بالدورى، ووصل رصيده فى القلعة الحمراء 48 هدفا ، حقق مع الأهلى 9 بطولات فى خمسة مواسم، وانضم إلى الزمالك لكنه لم يحقق ما حققه بالأهلى .

أزارو

العفريت المغربى كما أطلق عليه جمهور الأهلى، حيث أثبت أنه مهاجم رفيع المستوى واستطاع أن يخطف قلوب جماهير الأهلى بعد رفضها له فى البداية ، وأصبحت أهدافه علامة فى مشوار الفريق محليا وعربيا وافريقيا ، جعلته على بعد أهداف قليلة للغاية من تحطيم بعض الارقام القياسية .

حيث أصبح أزارو أول لاعب أجنبى فى تاريخ الدورى المصرى يصل الى 18هدف في موسمه الأول مع ناديه، وحالة تغييه عن الفريق يتأثر الأداء والنتيجة .

أوتاكا

ومن أبرز الأفارقة أيضا جون اوتاكا، حيث لعب للإسماعيلى وحقق معه عدة نجاحات، وأحرز بطولة الدورى والكأس، ولقب هداف الدورىموسم 200/2001 ، كما له مشوار احترافى ناجح فى عدة أندية، أبرزها لنز ورين ومونبيلييه فى فرنسا، وأحرز مع الأخير بطولة الدورى، ونادى بورتسموث فى إنجلترا.

بابا اركو

تربع الغانى بابا أركو لاعب فريق الإنتاج الحربى السابق ، على قمة هدافى أفريقيا بالدورى المصرى، منذ كان لاعبا بالزمالك ، ثم طلائع الجيش ومنه إلى سموحة، ثم المقاولون العرب، وأخيرا الإنتاج الحربى ، ولكن الأيام الماضية خطف أنطوى اللقب منه بعد هاتريك إنبى .