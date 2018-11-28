شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز الاربعاء 26 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد المباراة التى أقيمت اليوم الاربعاء 28 /11/ 2018 ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين بيراميدز و النجوم .

فيديو.. بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى

حقق فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن فوزًا غاليًا على نجوم إف سى بقيادة أحمد سامى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.

واصل محمود علاء مدافع الزمالك في صدارة جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، فيما يأتي كل من الإثيوبي شمس بيكلي لاعب بتروجب، وحسام أسامة لاعب الداخلية في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط .