شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن فوزًا غاليًا على نجوم إف سى بقيادة أحمد سامى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.

هدفا بيراميدز، أحرزهما كلا من نبيل دونجا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك النجوم وسط مشاهدة جميع اللاعبين، وذلك فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ثم نجح البرازيلى كارلوس إدواردو فى إحراز الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 94 م نعمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 فى المركز الثانى بجدول الدورى، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

فيما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 16، محتلاً المركز الـ 11 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويحتل الزمالك صدارة الجدول برصيد 32 نقطة.