شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز الاربعاء 26 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاربعاء 28 /11/ 2018 مباراه واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين بيراميدز و النجوم .

فيديو.. بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى

حقق فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن فوزًا غاليًا على نجوم إف سى بقيادة أحمد سامى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط .