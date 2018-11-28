شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بتروسبورت توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس جلال الدين سليمان رئيس مجلس ادارة شركة بتروسبورت بروتوكول تعاون مع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.

رئيس بترو سبورت مع رئيس اتحاد الكاراتيه من المقرر أن تقوم بتروسبورت بمقتضي الاتفاق بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والتعاون في إقامة الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية الاستفادة من المنشآت الرياضية الضخمة الخاصة بالمدينة الرياضية ببتروسبورت.

وليد ماهر وأعرب العضو المنتدب لبتروسيورت عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الكاراتيه ليكون بمثابة الانطلاقة لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، وأضاف أن بتروسبورت تقوم بدورها في المسئولية المجتمعية في مجال الخدمات الرياضية وتثقيف الرياضيين في جميع الألعاب بمختلف الأندية.

مهندس جلال سليمان رئيس بترو سبورت

لحظة توقيع الاتفاق

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