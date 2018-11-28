شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كينو يتعرض للإصابة بعد تكسير زجاج ملعب بترو سبورت من قبل مدرب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض البرازيلى كينو نجم هجوم فريق بيراميدز للإصابة بعد قيام مدرب النجوم أحمد سامي بالقاء زجاجة مياه على زجاج الملعب، عقب انتهاء المباراة مباشرة. وتسببت زجاجة المياة فى تعرض اللاعب للاصابة نتيجة قربه من اللوح الزجاجى. وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت. من جانبه قال حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز: "من المؤكد إن الزجاج لم يتحطم بدون فعل فاعل، وأن كينو لم يتعرض للإصابة بمفرده، واللاعب تعرض لجروح عديدة جراء تحطم زجاج الملعب".

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