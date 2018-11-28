شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة حميد أحداد فى يناير تحل أزمة ضم المهاجم الإفريقى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، على مناقشة عروض إعارة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل ضم مهاجم إفريقى جديد، خاصة إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لديه رغبة فى استمرار الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأساسى وعدم الموافقة على طلبه بالرحيل فى يناير مع استقدام مهاجم إفريقى جديد فى يناير لتعزيز خط الهجوم.

وترى إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، إن المغربى حميد أحداد أحد العناصر المميزة المتواجدة ضمن صفوف الفريق وإنه عندما سيحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى مع أحد فرق الدورى الممتاز سيعود بعد ذلك إلى الزمالك وسيكون من عناصره الأساسية التى تصنع الفارق فى السنوات القادمة، على أن يتم تجهيز السير الذاتية الخاصة بالمهاجمين الأجانب المرشحين للانضمام إلى الفريق لعرضها على السويسرى جروس فى الاجتماع الذى سيعقد فى بداية الشهر المقبل لحسم اللاعبين المقرر انضمامهم للفريق فى شهر يناير القادم.