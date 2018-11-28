شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يقود تدريبات الجونة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة تدريبات الفريق الساحلى غدا استعدادا لمباراة الأهلى القادمة والتى ستقام يوم الخامس من ديسمبر ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى الممتاز . وتعاقد مجلس إدارة الجونة مع حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب لقيادة الفريق فنيا خلفا لهشام زكريا الذى تقدم باستقالته مساء أمس بعد الخسارة الأخيرة من الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى . ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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