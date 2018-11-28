حسام حسن عن إصابة كينو: جروحه خطيرة.. الواقعة كادت تتسبب في وفاة شخص

مصراوي - كتب- أيمن جيلبرتو:

علق حسام حسن المدير الفني لبيراميدز، على واقعة إصابة البرازيلي كينو، بعد انتهاء مباراة فريقه والنجوم بمسابقة الدوري بملعب بتروسبورت.

وصرح حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم أشاهد الواقعة لأنني دخلت مبكرا، لكن كينو تعرض لإصابات في كل جسمه، هناك جروح كثيرة بجسده".

وواصل "قد يكون هناك إصابات أخرى، الزجاج الذي تحطم من النوع الذي يسبب جروح خطيرة، الواقعة كانت لتتسبب في وفاة شخص، الموقف صعب للغاية".

وتعرض كينو للإصابة نتيجة كسر أحد الأبواب الزجاجية بملعب بتروسبورت.

من جانبه، علق أحمد حسن...