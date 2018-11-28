رياضة | * يلا شوووت * بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان مجانًا * كورة اون لاين اتش دي HD

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يستضيف ملعب حديقة الأمراء مباراة باريس جيرمان وليفربول يوم الأربعاء الموافق 28\11\2018 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوربا 2018\2019، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أليكم جميع تفاصيل مباراة باريس جيرمان وليفربول وأيضا موعد المباراة، ولعب ليفربول مع باريس جيرمان من قبل وفاز بها ليفربول بنتيجة 3\2 في الجولة الأولي من دوري أبطال أوربا، ويأمل فريق باريس جيرمان الفوز غلي ليفربول للتأهل ألي دور ال16 قبل بدء الجولة السادسة، وسيدخل فريق ليفربول المباراة ويريد الفوز في هذه المباراة لضمان استمراره في دوري أبطال أوربا.

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