رياضة | الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة liverpool اليوم

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الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة liverpool اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا مشاهدة مباشرة عبر يلا شوت الجديد الأسطورة للبث المباشر وكورة ستار بجودات مختلفة لأسرع بث، حيث يستضيف اليوم الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في ملعبه “حديقة الأمراء” الريدز ليفربول في واحدة من أصعب المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث يتصدر المجموعة فريق نابولي مناصفة مع ليفربول برصيد 6 نقاط وبقارق نقطة عن باريس سان جيرمان ونقطتين عن النجم الأحمر.

الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة liverpool اليوم

بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان

ويمكنكم متابعينا من مشاهدة مباراة ليفربول وبايس سان جيرمان في بث مباشر حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ويسعي باريس لفرض سيطرته على المباراة لتحقيق المكسب لتفادي حسابات الصعود المعقدة ففوز ليفربول اليوم سيجلعه في المقدمة برصيد 9 نقاط وان استطاعت نابولي تحقيق المكسب أيضا أمام النجم الاحمر في نفس التوقيت فسترافق ليفربول لدور الستة عشر وهو ما يحاول باريس تجنبه.

الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة liverpool اليوم

متابعة اللقاء: وصول الفريقين لأرض الملعب بداية اللقاء بعد قليل الدقيقة 1: هجمة لصالح الريدز في بداية اللقاء الدقيقة 12: باريس سان جيرمان يُحاصر الريدز في وسط ملعبه الدقيقة 13: الهدف الأول لباريس سان جيرمان الدقيقة 21: تصويبة قوية من محمد صلاح خارج الملعب الدقيقة 38: الهدف الثاني لباريس يُسجله نيمار الدقيقة 45+2: ميلنر يُحرز الهدف الأول لصالح الريدز من ضربة جزاء نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين لهدف بداية الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة مباشرة yalla shoot الأسطورة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق ليفربول في الوقت القاتل بهدف لفيرمينو البديل لتنتهي المباراة 3-2، وبينما يخوض ليفربول المباراة بصفوف شبه مكتملة من المنتظر أيضا عودة نيمار ومبابي اليوم لتدعيم فريقهم بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم أثناء مشاكتهم مع منتخباتهم

الشوط الثاني بث مباشر ..يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس لايف livehd7 بدون تقطيع مجاناً شاهد مباراة liverpool اليوم