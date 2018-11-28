رياضة | يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس قمة منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين للفوز من أجل التأهل لدور الستة عشر من أميرة البطولات الأوروبية في هذه المجموعة الصعبة.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

أصحاب الأرض والجمهور في هذه المباراة فريق باريس سان جيرمان يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل وضع قدماً لحجز بطاقة العبور للدور القادم، الفريق الفرنسي تمكن من حصد خمس نقاط حتى الآن خلال الأربع جولات الماضية، إذ أن الفريق تعادل مرتين مع نابولي، وفاز في مباراة كانت على حساب النجم الأحمر الصربي.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA