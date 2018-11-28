رياضة | يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس قمة منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين للفوز من أجل التأهل لدور الستة عشر من أميرة البطولات الأوروبية في هذه المجموعة الصعبة.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
أصحاب الأرض والجمهور في هذه المباراة فريق باريس سان جيرمان يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل وضع قدماً لحجز بطاقة العبور للدور القادم، الفريق الفرنسي تمكن من حصد خمس نقاط حتى الآن خلال الأربع جولات الماضية، إذ أن الفريق تعادل مرتين مع نابولي، وفاز في مباراة كانت على حساب النجم الأحمر الصربي.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
على الجانب الآخر فإن فريق ليفربول الإنجليزي يطمح في أن يحسم أمر صعوده للدور القادم من دوري أبطال أوروبا مبكراً، الفريق الإنجليزي يأمل في أن يكون أول المتأهلين عن هذه المجموعة، خاصة وأنه يحتل حتى الآن صدارة جدول ترتيب هذه المجموعة برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريق نابولي صاحب المركز الثاني.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
وقد تقرر أن تُجرى أحداث مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء، على أن تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
وستكون قناة bein SPORTS HD1 ناقلة لأحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في الجولة الخامسة أمسية يوم الأربعاء، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة بصوت المعلق عصام الشوالي.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
تشكيل ليفربول اليوم
تم الاعلان قبل قليل عن التشكيل الرسمي لفريق ليفربول الذي سيبدأ به مباراة الليلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، والذي جاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، لوفرين، جوميز.
خط الوسط: فينالدوم، ميلنر، هيندرسون.
خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.
نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
بدأت قبل قليل مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء.
الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة شهدت تقدم فريق العاصمة الفرنسية عن طريق اللاعب خوان بيرنات.
واستطاع البرازيلي نيمار أن يسجل ثاني أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة والثلاثين من زمن المباراة.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع استطاع ميلنر أن يسجل أول أهداف ليفربول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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