رياضة | مولودية الجزائر يسقط النصر السعودي بثنائية ويتأهل لدور الـ8 لكأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مولودية الجزائر يسقط النصر السعودي بثنائية ويتأهل لدور الـ8 لكأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مولودية الجزائر في التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم (البطولة العربية)، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه النصر السعودي في إياب دور الستة عشر للمسابقة اليوم الأربعاء.

وواصل الفريق الجزائري تفوقه على نظيره السعودي، بعدما سبق أن تغلب عليه ذهابا 1 / صفر ليفوز 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر ببطاقة الترشح عن جدارة واستحقاق.

وافتتح زيدان مباركو التسجيل للمولودية في الدقيقة 31، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

وتضاعفت معاناة النصر، عقب طرد نجمه النيجيري أحمد موسى في الدقيقة 90.