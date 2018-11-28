رياضة | HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف

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HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه ليفربول الإنجليزى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف

ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول

أحرز خوان بيرنات هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

أضاف النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا الثانى للبياسجى ضد ليفربول فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وقلص جيمس ميلنر الفارق بهدف ليفربول الأول عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

سدد آنخيل دى ماريا كرة رائعة نجح الحارس البرازيلى أليسون فى التصدى لها بالدقيقة السابعة من بداية المباراة.

ولم يشكل ليفربول خطورة حقيقية على مرمى سان جيرمان باستثناء بعض الفرص أبرزها تسديدة محمد صلاح فى الدقيقة 22 من زمن المباراة وركلة الجزاء التى تسبب فيها ساديو مانى.