رياضة | HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف

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HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف
نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه ليفربول الإنجليزى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف
ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول
أحرز خوان بيرنات هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.
أضاف النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا الثانى للبياسجى ضد ليفربول فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.
وقلص جيمس ميلنر الفارق بهدف ليفربول الأول عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
سدد آنخيل دى ماريا كرة رائعة نجح الحارس البرازيلى أليسون فى التصدى لها بالدقيقة السابعة من بداية المباراة.
ولم يشكل ليفربول خطورة حقيقية على مرمى سان جيرمان باستثناء بعض الفرص أبرزها تسديدة محمد صلاح فى الدقيقة 22 من زمن المباراة وركلة الجزاء التى تسبب فيها ساديو مانى.
وفى نفس التوقيت، تفوق نابولى الإيطالى على ضيفه النجم الأحمر الصربى، بهدفين دون مقابل، فى الشوط الأول من المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "سان باولو".
HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 5 نقاط، والنجم الأحمر الصربي يأتى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.
HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف
وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الريدز ونادى العاصمة الفرنسية بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 2.
HD liverpool | "يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال 28-11-2018 "yalla shoot new" لايف
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