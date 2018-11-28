رياضة | يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر بدون تقطيع | ليفربول وباريس | رابط جديد

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يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر بدون تقطيع | ليفربول وباريس | رابط جديد

أحرز جيمس ميلنر، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الأول فى شباك مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسى عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة 45 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر بدون تقطيع | ليفربول وباريس | رابط جديد

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 5 نقاط، والنجم الأحمر الصربي يأتى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر بدون تقطيع | ليفربول وباريس | رابط جديد

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الريدز ونادى العاصمة الفرنسية بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 2.

يلا شوت ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر بدون تقطيع | ليفربول وباريس | رابط جديد