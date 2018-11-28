شكرا لقرائتكم خبر عن «بيبو وفريق الكرة» كشف حساب فى ٣٦٥ يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مازال العدد الأكبر من أنصار ومحبى النادى الأهلى غير راض عن مستوى فريق الكرة بالنادى خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يعلق أنصار التتش آمالاً عريضة على المجلس الحالى بقيادة محمود الخطيب فى إحداث طفرة بفريق الكرة للنادى واستعادة الأمجاد القارية والسيطرة على الألقاب المحلية، وهو ما لم يتم إنجازه حتى الآن.

وتتزامن هذه الأيام مع مرور عام بالتمام والكمال على تولى «بيبو» رئاسة مجلس إدارة النادى الأهلى، فسيكون الأول من ديسمبر شاهداً على 365 يوماً للمجلس الحالى فى منصبه، حيث نستعرض فى التقرير التالى ما حققه فريق الكرة خلال هذا العام بولاية الخطيب.

بدايةً خاض الأهلى منافسات 5 مسابقات فى عهد الخطيب، وهى مسابقة الدورى الممتاز فى موسمها الماضى وكذلك كأس مصر والسوبر المحلى، بالإضافة إلى رابطة دورى أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية أبطال العرب، وتُوج المارد الأحمر بلقبى الدورى بفارق واسع عن أقرب منافسيه وحصد لقب السوبر بهدف نظيف على حساب المصرى البورسعيدى، فى حين خسر كأس مصر وودع منافسات دور الثمانية على يد الأسيوطى سبورت وخسر نهائى دورى الأبطال بثلاثية قاسية على يد الترجى، فضلاً عن وداع مهين للبطولة العربية على يد الوصل الإماراتى الأقل تاريخياً وفنياً من بطل مصر، فى حين يتذيل الأهلى جدول ترتيب السابقة المحلية بعد خوض 7 مباريات فقط، وتتبقى له 9 مؤجلات، فقد الفريق خلالها ١٠ نقاط وضعته فى موقف عصيب خلال مشواره نحو الحفاظ على اللقب، وبلغ الفريق ثمن نهائى كأس مصر بعد التفوق على الترسانة بالدور الأول للمسابقة، فى حين تنتظره مشاركة بدورى الأبطال فى نسختها الجديدة بدايةً من ديسمبر المقبل.

فريق الكرة بالنادى الأهلى خاض 56 مباراة فى عهد المجلس الحالى برئاسة محمود الخطيب، وتعثر الفريق فى ثلث مبارياته وأخفق فى تحقيق الفوز بنسبة 32% من مجمل المباريات بتلقى 8 خسائر وتحقيق 10 تعادلات، فنال 8 هزائم على يد كل من مصر للمقاصة والزمالك والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بالدورى الممتاز، وخسارة على يد الأسيوطى بكأس مصر، و3 هزائم قارية لحساب وفاق سطيف الجزائرى وكمبالا الأوغندى والترجى التونسى، كما تعادل الفريق فى 10 مباريات أمام كل من طنطا وسموحة ودجلة والإنتاج والإسماعيلى بالدورى، والنجمة اللبنانى والوصل الاماراتى «مباراتين» بكأس زايد للأندية أبطال العرب، وأمام كل من الترجى التونسى وحوريا الغينى، بينما فاز أبناء التتش فى 38 مباراة بنسب نجاح بلغت 68%.

وتناوب على تدريب الأهلى خلال عام من ولاية محمود الخطيب كل من حسام البدرى واستمر لمدة 5 شهور من تنصيب «بيبو» رئيساً للنادى حتى تقدم باستقالته وتم تعيين أحمد أيوب مديراً فنياً للفريق بشكل مؤقت، حتى تم التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أقاله المجلس لسوء النتائج بعد 21 مباراة خاضها مع الفريق، وتمت الاستعانة بمحمد يوسف مدرباً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى جديد.

وتعاقد الأهلى خلال هذا العام، بعد حضور المجلس، موسمين للانتقالات، الشتوى للموسم الماضى والصيفى للموسم الحالى، مع 9 لاعبين، هم حارس إنبى على لطفى ومدافع كهرباء الإسماعيلية محمود الجزار ومحمد شريف لاعب وسط دجلة وصلاح محسن مهاجم إنبى وثنائى الدفاع ساليف كوليبالى وأحمد علاء، وثنائى تحت السن عمار حمدى صانع ألعاب النصر ومصطفى البدرى جناح أسوان، حيث لم يظهر من اللاعبين التسعة فى المباريات الرسمية للفريق سوى لطفى وشريف وكوليبالى وصلاح محسن، ومباراة وحيدة لأحمد علاء والجزار.