شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد وفد نادى الزمالك الرسمى المتواجد حاليا فى سويسرا جلسة اليوم «الخميس» مع مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ووكلاء لاعبى الفريق السابقين الحاصلين على أحكام بمستحقاتهم المالية من القلعة البيضاء، بغية التوصل لاتفاق نهائى حول إجمالى مستحقاتهم والتوصل لاتفاق حول جدولتها والتعهد بسدادها فى أسرع وقت ممكن. وغادر القاهرة صباح أمس وفد الزمالك الرسمى الذى ضم أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، القائم بأعمال أمين الصندوق، بالإضافة إلى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، وشقيقه أحمد، اللذين سافرا على نفقتهما الخاصة، حيث يسعى وفد النادى لغلق ملف تهديدات فيفا بخصم نقاط من الفريق فى حالة عدم سداد مستحقات اللاعبين الأجانب. وطالب رئيس النادى الوفد الرسمى بمراجعة كافة الأمور الخاصة بمستحقات الأجانب وإدارة ملف النادى فى فيفا وفقا للوائح والقوانين، مؤكدا أنه نجح فى تخفيض مديونيات النادى من 400 مليون جنيه تسببت فيها مجالس سابقة إلى 250 مليون فقط، وملتزمون بمنح جميع اللاعبين مستحقاتهم وفقا للجدولة التى سيعتمدها الوفد الرسمى.

ووجه رئيس النادى الوفد بضرورة التوجه إلى ألمانيا لزيارة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى المستشفى بعد إجرائه العملية الجراحية، بعدما قام رئيس النادى بالاتصال به هاتفيا للاطمئنان على صحته.

من جهة ثانية، اقتربت أزمة مجلس الإدارة مع الشركة الراعية على الانتهاء بعد التوصل لاتفاق بين رئيس النادى ومسؤولى الشركة وبعض الوسطاء على قيام الراعى بدفع 82 مليون جنيه قيمة مستحقات النادى لدى الشركة الراعية بناء على عقد الراعى الجديد.وعملت «المصرى اليوم» أن جلسة جمعت رئيس الزمالك، بمحمد كامل ومسؤولى الشركة الراعية، بحضور تامر مرسى وتم الاتفاق على سداد مستحقات القلعة البيضاء على أن يتراجع مسؤولو الزمالك عن فسخ التعاقد، خصوصا فى ظل العلاقات الطيبة بين الزمالك والشركة الراعية على مدار السنوات الماضية.

فى سياق متصل، فجر رئيس الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن انتعاش خزينة النادى بـ130 مليون جنيه إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة نظير الاشتراكات المتأخرة للأعضاء حيث تم إرسال خطابات للمتأخرين عن السداد ومنحهم فرصة أخيرة أسبوع للسداد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللائحة عليهم، وشهدت إدارة الاشتراكات وخزينة النادى إقبالا كبيرا من الأعضاء على سداد المتأخرات وقيمة الاشتراكات. فيما وافق مجلس الإدارة على تعديل عقود بعض اللاعبين بمن فيهم محمود عبدالمنعم كهربا لكنهم وضعوا حدا أقصى 4 ملايين جنيه فى الموسم للاعبين أصحاب العقود الصغيرة. ورفضت إدارة النادى طلبات نادى سموحة بالحصول على 30 مليون جنيه للاستغناء عن ياسر إبراهيم مدافع الفريق، بسبب مغالاة إدارة النادى السكندرى، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تكثيف المفاوضات بين الطرفين للتوصل لاتفاق حول المقابل المادى، وما إذا كان سيتم الاتفاق على صفقة تبادلية من عدمه مع محمود دونجا وباسم مرسى.

فى شأن آخر، أعلن كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقررة غدا فى إياب بطولة زايد للأندية العربية الأبطال.