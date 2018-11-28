شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة البرازيلي كينو بعد مبارة «النجوم» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض البرازيلي كينو دا سيلفا، لاعب نادي بيراميدز المصري، لإصابة عقب انتهاء مباراة فريقه أمام النجوم، في إطار منافسات الدوري المصري.

وارتطم اللاعب البرازيلي البالغ 29 عامًا بزجاج أحد الأبواب في ملعب بتروسبورت بعد نهاية المباراة، مساء الأربعاء.

وقال شهود عيان إن «أحد أفراد الجهاز الفني لفريق النجوم حطم الباب الزجاجي لغرفة تبديل الملابس لدى مرور اللاعب، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية».

وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على النجوم، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبروت، في إطار منافسات الجولة الـ16 للدوري العام.