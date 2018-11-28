.. وآخرتها ياأهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

صبّت جماهير الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى غضبها على لاعبى الفريق، عقب الخسارة المريرة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، بهدف مقابل لا شىء، فى المباراة التى أقيمت بينهما، مساء أمس الأول، الثلاثاء، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدورى الممتاز، ليتذيل الفريق جدول مسابقة الدورى العام.

هاجمت الجماهير، التى حضرت المباراة، اللاعبين ووصفتهم بالأقزام، وطالبت بتسريح الفريق، بعدما تلقى الهزمة الثانية فى بطولة الدورى، واستمرار النتائج السلبية، عقب خسارة دورى أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية فى أقل من أسبوعين، وطالبت الجماهير التى توجهت عقب انتهاء المباراة إلى حافلة الفريق برحيل مروان محسن، وساليف كوليبالى، وسعد سمير، بسبب أدائهم مع الفريق.

فيما شن محمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفنى، هجوماً لاذعاً على ثنائى الدفاع، ساليف كوليبالى وسعد سمير، وحملهما مسؤولية الخسارة أمام المقاولون العرب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن يوسف طلب تغريمهما مادياً بسبب ابتعادهما عن المستوى المطلوب، قائلاً: «أشعر أنكما تلعبان مثل الأشبال»، مؤكداً أن النتائج السلبية التى يحققها الفريق يتحملان منها جزءا كبيرا، وطالبهما باستعادة مستواهما وإلا سيتم الاستغناء عنهما.

فيما تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين وطالبهم بضرورة الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية والعودة للطريق الصحيح، وأشار إلى أن من يرتدى الفانلة الحمراء لابد أن يكون على قدر مسؤوليتها ويعرف جيداً أن الفريق لا يعرف سوى نغمة الانتصارات فقط، وقال إنه فى حال عدم الفوز فى المباراة المقبلة على بتروجت ستكون هناك عقوبات ماليه مغلظة على جميع اللاعبين.

فيما دخل كريم نيدفيد وناصر ماهر فى نوبة بكاء بسبب الخسارة، وحرص وليد سليمان وشريف إكرامى على تهدئتهما.

من جهة أخرى، استأنف الفريق تدريباته مباشرة، صباح أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها، السبت المقبل.

ورفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المقاولون، نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة بتروجت فى السويس.

وعقد الجهاز الفنى محاضرة فنية استمرت 20 دقيقة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات.

وجاءت المحاضرة الفنية لمطالبة اللاعبين بضرورة غلق صفحة مباراة المقاولون، وتحدث محمد يوسف مع اللاعبين فى بعض الأمور الفنية وكيفية التعامل بجدية وتركيز مع المرحلة المقبلة لاستعادة الانتصارات من جديد.

كما أدى مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة المقاولون تدريبات استشفائية، بينما واصل الثلاثى، عمرو السولية ووليد أزارو وعلى معلول، تنفيذ برنامجهم التأهيلى، صباح أمس، على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق الجماعى.

ويعانى السولية من الإصابة فى كاحل القدم، فى حين يشكو أزارو من التورم فى وجه القدم، أما على معلول فيعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

وأدى أحمد فتحى جلسة تأهيل فى الجيم، حيث يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية التى تعرض لها خلال مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

كما انتظم محمد هانى فى المران الجماعى، بعدما تخلص من الإصابة فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل والتى تعرض لها بمباراة الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى «الجيم» والملعب، خلال الأيام الماضية، قبل أن يتواجد اليوم فى التدريبات الجماعية ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.