شكرا لقرائتكم خبر عن نوفمبر الأسود فى القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جرح جديد زاد به المقاولون العرب أوجاع النادى الأهلى وجماهيره، بعدما كان الجميع ينظر إليه على أنه نقطة انطلاق حمراء جديدة وعودة إلى الطريق الصحيح بعد أن ودع الأهلى بطولتين فى شهر نوفمبر بخسارته دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى فى النهائى، كما ودع بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتى، وهو ما جعل الجماهير تطلق عليه نوفمبر الأسود فى ظل الكبوات المتعددة للفارس الأحمر خلال شهر نوفمبر الحالى، والذى هبت رياحه بالحزن والأوجاع على أنصار القلعة الحمراء، وهو ما جعلهم يعبرون عن غضبهم برفع اللافتات ضد مجلس الإدارة ومهاجمة اللاعبين.

بداية نوفمبر، وبالتحديد فى اليوم الثانى من هذا الشهر، تمكن الأهلى من تحقيق انتصاره الوحيد، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2018 على حساب الترجى التونسى بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة أثارت جدلاً تحكيمياً، ولكن الفوز كان بمثابة الهدوء الذى يسبق العاصفة، فيخسر الفريق الأحمر بعدها بـ7 أيام اللقب الأفريقى بعدما رد الفريق التونسى بملعبه فى رادس بثلاثية نظيفة، ليفقد بطل مصر الكأس للمرة الثانية على التوالى للمرة الأولى فى تاريخه على مدار مشاركاته القارية فى سيناريو صادم لأنصاره.

وفى الوقت الذى تعشم فيه أنصار الأهلى بتعويض لاعبيه خسارة اللقب الأفريقى باجتياز عقبة الوصل الإماراتى الأقل تاريخياً وفنياً من بطل مصر وقطع خطوة نحو التتويج العربى، تأتى الصدمة الثانية بتعادل مخيب بالإمارات يودع أبناء التتش على إثره كأس زايد للأندية أبطال العرب 2018-2019، ليعلن مجلس إدارة النادى إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً بشكل مؤقت لحين التعاقد مع أجنبى جديد.

ويواصل نوفمبر أيامه القاسية على أنصار ومحبى المارد الأهلاوى، فيتلقى الفريق الخسارة الثانية على التوالى خلال مشواره نحو الحفاظ على لقب الدورى الممتاز، وذلك بهدف نظيف على يد المقاولون العرب، حيث خسر الفريق آخر مبارياته بالمسابقة على يد الاتحاد السكندرى بنتيجة (4/3) ليبقى الأحمر متذيلاً لجدول ترتيب المسابقة بعد 7 مباريات فقد خلالها 10 نقاط كاملة بخسارتين وتعادلين.

من جانب آخر حملت روابط جماهير الأهلى، والصفحات المنتمية للقلعة الحمراء جزءا من مسؤولية ترنح مستوى الفريق الكروى، لأعضاء مجلس الإدارة، خاصة أن الفريق لم يبرم صفقات قوية على مستوى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وطالبت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، محمود الخطيب رئيس النادى بفتح ستاد مختار التتش للجماهير خلال التدريبات لتوبيخ اللاعبين كما فعل هذا الأمر فى وقت سابق، حيث قالت إن الخطيب فى إحدى المرات التى خسر فيها الأهلى الدورى قال للاعبين «انزلوا اسمعوا شتيمتكم بودانكم فى تمرين الأهلى فى التتش، وتساءلت هل من الممكن أن يتخذ الخطيب هذا القرار مرة أخرى.