شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيرى» يُحذر «الجبلاية» من التدخل فى اختصاصاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، حسم المعسكر الخارجى قبل خوض نهائيات أمم أفريقيا إلى ما بعد إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بشأن إقامة بطولة أمم أفريقيا، سواء فى الكاميرون أو المغرب، وفقاً لما سيستقر عليه المكتب التنفيذى للكاف نهاية الأسبوع الجارى.

وطلب «أجيرى» من مسؤولى اتحاد الكرة تقديم عدد من الأماكن المختلفة التى يمكن أن يقيم خلالها معسكرا خارجيا، سواء فى الإمارات أو أوروبا وفقاً للمباريات الودية التى سيتم الاتفاق عليها عقب مواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

واشترط «أجيرى» أن يتم حسم المباريات الودية التى سيخوضها المنتخب الوطنى خلال معسكره الأخير قبل البطولة بوقت كاف، لافتا إلى أنه لن يسمح بالسفر إلى أى دولة لإقامة المعسكر الخارجى قبل معرفته بالمباريات الودية التى سيخوضها.

وحدد «أجيرى» عددا من المنتخبات التى يرغب فى خوض لقاء معها قبل بطولة أمم أفريقيا، بينها الكونغو الديمقراطية وأوغندا ونيجيريا، على أن تكون المباريات متدرجة فى المستوى الفنى حتى يستقر بشكل نهائى على مستوى اللاعبين قبل البطولة.

كان أجيرى قد حذر من العشوائية فى تحديد المباريات الودية والمعسكرات الخارجية بعدما شهد فى المعسكر الأول للفريق عددا من الأخطاء الإدارية التى رفضها المدير الفنى.

يأتى هذا فى الوقت الذى جدد فيه «أجيرى» مطالبته اتحاد الكرة بعدم تدخل أعضاء مجلس الإدارة فى اختياراته أو التعقيب عليها بشكل سلبى فى وسائل الإعلام بعدما نما إلى علم المدير الفنى تحفظ عدد من أعضاء المجلس الذين يعملون فى وسائل الإعلام على اختياراته فى المعسكر الأخير، وهو ما أغضب المدير الفنى، وشدد على ضرورة مساندته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا لجهازه المعاون ضرورة مراعاة الدقة فى اختيار اللاعبين حتى لا يمنح فرصة لأى شخص من داخل المجلس أو خارجه فى التعقيب على الاختيارات.

فيما تزايدت فرصة الثنائى محمد عواد، المحترف بنادى الوحدة السعودى، ومحمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى الزمالك، فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى خلال المباراة المقبلة أمام النيجر، المقرر إقامتها أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس المقبل، بعد تراجع مستوى محمد الشناوى، حارس الأهلى، وتعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية تمنعه عن المشاركة مع فريقه لمدة شهر. فيما نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، مطالبة اتحاد الكرة بتعديل موعد مباراة النيجر حتى تحسم المباراة الودية فى الشهر نفسه، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقى هو المنوط بتحديد موعد اللقاء.