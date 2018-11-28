شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي: عودة نيمار ومبابي لسان جيرمان.. وصلاح يقود هجوم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، والألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون، جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هيندرسون، فينالدوم، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

بوفون، كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات، فيراتي، ماركينوس، دي ماريا، مبابي، كافاني، نيمار.