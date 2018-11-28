شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بهدفين فى موناكو.. بورتو وشالكه يضمنان الصعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل أتلتيكو مدريد إلى الدور ثمن النهائى لدورى أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز على موناكو الفرنسى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "زواندا متروبوليتانو" فى الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات.

احرز كوكى الهدف الأول للروخيبلانوس بكرة ارتطمت بقدم لاعب موناكو، بعد 78 ثانية فقط، ليصبح أسرع أهداف أتلتيكو فى تاريخ دورى الابطال، وسجل النجم أنطوان جريزمان الهدف الثانى فى الدقيقة 24 بعد مجهود رائع من الأرجنتينى أنخيل كوريا، ليسجل جريزمان الهدف 21 فى تاريخه بدورى الأبطال ويتجاوز رقم نيكولاس أنيلكا (20 هدف) فى المركز الرابع لأفضل هداف فرنسى بالبطولة.

وتعرض سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد للطرد فى الدقيقة 82 لحصوله على انذارين، وأهدر الكولومبى راداميل فالكاو ركلة جزاء لموناكو فى الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 12 نقطة فى الصدارة وضمن التأهل لدور الـ16، بينما توقف رصيد موناكو عند نقطة واحدة فى المركز الرابع.

وتأهل فريقا بورتو البرتغالى وشالكه الألمانى إلى نفس الدور، قبل انطلاق المباراة التى تجمعهما فى العاشرة مساء، بعد فوز لوكوموتيف موسكو الروشى على جالطة سراى التركى بهدفين ضمن مباريات المجموعة الرابعة.



أتلتيكو يكرم فالكاو

جريزمان يسجل الثانى

فرحة الهدف الأول

كوكى وجريزمان

كوكى يحتفل بالهدف



ركلة جزاء مهدرة

فالكاو يهدر ركلة جزاء