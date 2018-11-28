شكرا لقرائتكم اشتباكات عنيفة بين الشرطة وجماهير أياكس فى مواجهة أيك أثينا.. صور وفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت المواجهة الجارية حاليا بين أيك أثينا اليونانى مع ضيفه أياكس الهولندى، اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة اليونانية، وذلك فى اللقاء المقام على ملعب "أثينا الأولمبى" فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى الابطال.

واندلعت الاشتباكات بعد أن قام أحد مشجعى أيك برمى أحد الألعاب النارية على جماهير الفريق الهولندى، ومحاولة البعض منهم الإعتداء عليهم، مما تسبب فى إصابة عدد من المشجعين.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.



اشتباكات خطيرة

اشتباكات

إصابة مشجع

إصابة عدد من الجماهير

شماريخ