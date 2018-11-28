شكرا لقرائتكم برشلونة يكشف سبب غياب أومتيتى عن لقاء ايندهوفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار تواجد الفرنسى صامويل أومتيتى خارج قائمة برشلونة الأساسية والإحتياطية لمواجهة ايندهوفن، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى الأبطال، والتى ستنطلق فى العاشرة مساء على ملعب "فيليبس" فى الجولة الخامسة من التساؤلات.

واعلن الحساب الرسمى للبارسا على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن أومتيتى شعر ببعض الألام فى الركبة اليسرى، خلال المران الأخير أمس، قبل مواجهة اليوم، وأنه سيخضع للفحص الطبى عقب عودة الفريق إلى كامب نو.

ويحتل البلوجرانا صدارة المجوعة برصيد 10 نقاط، بينما ايندهوفن فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.