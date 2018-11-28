شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة توتنهام وانتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من ماريسيو بوكيتينو ولوتشيانو سباليتى، المديران الفنيان لفريقى توتنهام الإنجليزى وانتر ميلان الإيطالى، التشكيل الأساسى لمواجهة الفريقين، والتى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ويمبلى" فى الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدور المجموعات، من دورى الأبطال.

ويحتل البارسا صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وانتر ميلان الثانى برصيد 7 نقاط، وتوتنهام الثالث برصيد 4 نقاط، وأخير ايندهوفن الهولندى برصيد نقطة واحدة.

توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: أورييه - فيرتونخين - الديرفيريلد - ديفيز

خط الوسط: وينكس - سيسوكو - لاميلا - ديلى ألى

خط الهجوم: لوكاس مورا - هارى كين



تشكيل توتنهام

انتر ميلان

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دامبروزو - سكرينيار - دى فيرج - أسامواه

خط الوسط: بروزوفيتش - فيتشينو - بوليتانو - ناينجولان

خط الهجوم: بيرسيتش - ايكاردى