شكرا لقرائتكم حسام حسن : حققنا فوزا هاما على فريق جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على النجوم، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في الدوري العام.

وقال «العميد» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حققنا فوزا هاما على فريق جيد، لعبنا بنفس الشكل الذي نلعب به دائما، ضغطنا في الشوط الأول بحثا عن التقدم، ولكن أضعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب أحرزنا هدفين".

وتابع: "سيطرنا على المباراة بأكملها، وقدمنا أداء مميز وراض عن اللاعبين في مواجهة اليوم، وأن قرار استقدام الحكام الأجانب، جاء بسبب الاخطاء التي ترتكب وبالتالي يخسر الفريق نقاط بلا أي مبرر".

وعن إصابة «كينو» عقب المباراة قال «حسن»: "علمت بإصابة كينو عقب دخوله غرفة الملابس، ولكن لا اعلم الكواليس كاملة ولكن بالتأكيد هو لم يصاب بنفسه أو هو من كسر الزجاج بنفسه".