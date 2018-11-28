شكرا لقرائتكم أحمد سامي: أسباب خفية تمنح بيراميدز نتيجة المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق النجوم رضاه التام عن أداء لاعبيه فى المباراة التى جمعته اليوم ببيراميدز فى الدورى الممتاز. أضاف أحمد سامى فى تصريحات خاصة لقناة أون سبورت: أن نادى النجوم مثل منافسه تجربة ولا يستحق المنافس الزيطة التى تقام له على حساب الفرق. تابع أحمد سامى أنه شعر بالضيق، ومجهوده فريقه ضاع بسبب فارق الامكانات والخبرة، كاشفا عن وجود أسباب خفية لخسارة فريقه. وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت.

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