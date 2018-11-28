شكرا لقرائتكم كينو يتعرض للاصابة بسبب كسر زجاج ملعب مباراة بيراميدز والنجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض البرازيلى كينو نجم هجوم فريق بيراميدز للاصابة بعد قيام مدرب النجوم أحمد سامي بالقاء زجاجة مياه عقب انتهاء المباراة مباشرة. وتسببت زجاجة المياة فى تعرض اللاعب للاصابة نتيجة قربه من اللوح الزجاجى. وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت. من جانبه قال حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز: "من المؤكد إن الزجاج لم يتحطم بدون فعل فاعل، وأن كينو لم يتعرض للإصابة بمفرده، واللاعب تعرض لجروح عديدة جراء تحطم زجاج الملعب".

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