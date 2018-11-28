شكرا لقرائتكم بيراميدز يعود للانتصارات بثنائية في مرمى النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري المصري، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه النجوم يوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد بيراميدز، الذي تعادل مع دجلة في المرحلة الماضية، إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف الزمالك المتصدر، في حين تجمد رصيد النجوم، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، والثانية على التوالي، عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح نبيل عماد التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 78، قبل أن يؤكد كارلوس ادواردو فيريرا حصول بيراميدز على النقاط الثلاث، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.