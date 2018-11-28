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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

صلاح محسن يغيب عن الأهلى أمام بتروجت بسبب "الضامة"

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت بالسويس فى الدورى الممتاز للإصابة.

وغادر صلاح محسن مباراة الأهلى والمقاولون أمس بالدورى فى الدقائق الأولى لإصابته بشد فى العضلة الضامة، حيث بدأ اللقاء أساسياً قبل أن يُغادر أرضية الملعب للإصابة، وشارك مروان محسن بدلاً منه فى اللقاء الذى خسره الأهلى بهدف نظيف.

ويُجرى صلاح محسن أشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب لكن المؤكد أن اللاعب سيغيب عن لقاء بتروجت.

الأهلى يستعيد محمد هانى أمام بتروجت.. وأحمد فتحى فى الجيم

انتظم محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى فى مران الفريق الجماعى صباح اليوم الأربعاء، بعدما تعافى من الإصابة فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل، التى تعرض لها فى مباراة الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى "الجيم" والملعب خلال الأيام الماضية قبل أن يتواجد اليوم فى التدريبات الجماعية ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة وأولها مباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى الممتاز.

جلسة خاصة بين محمد يوسف ووليد سليمان على هامش مران الأهلى

عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى جلسة مطولة مع وليد سليمان، لاعب الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.وكان وليد قد حصل على راحة من التدريبات الاستشفائية داخل الملعب اليوم بعد مشاركته أمس فى مباراة المقاولون. وبدأ الأهلى، صباح اليوم، الاستعداد لمباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل بالسويس فى الدورى علماً بأن الفريق خسر من المقاولون العرب أمس بهدف نظيف فى الجولة السادسة عشر للدورى.

الأهلى يبدأ تحركاته الرسمية لضم مهاجم الرجاء المغربى

بدأ مسئولو الأهلى تحركات رسمية لضم المغربى محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربى وهداف بطولة الكونفدرالية، حيث تم التحدث مع إدارة ناديه حول رغبة ضمه، إلا أن إدارة الرجاء أرجأت الرد لحين انتهاء مباراة العودة فى الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية أمام فيتا كلوب، بعد اقتراب الفريق المغربى بشدة من حسم اللقب الافريقى، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الرجاء بثلاثية نظيفة.

وأكد مسئولو الرجاء لنظرائهم فى الأهلى أنه لن يتم التفريط فى بنحليب بمبلغ أقل من 2 مليون دولار أى ما يعادل 36 مليون جنيه مصرى، بعد تقديم بنحليب مستويات قوية مع الرجاء، حيث إنه هداف الكونفيدرالية برصيد 12 هدفاً حتى الآن، ورحّب بنحليب الذى ينتهى عقده مع الرجاء بنهاية الموسم المقبل بالانضمام إلى صفوف الأهلى فى يناير المقبل حال تقديم عرضا مناسبا لناديه من أجل التعاقد معه، لاسيما بعد نجاح تجربة مواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلى والذى أصبح أهم اللاعبين فى خط هجوم الأهلى ومنتخب النسور.

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