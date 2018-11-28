شكرا لقرائتكم خبر عن شوف نور الشربينى بتعمل إيه فى حديقة منزل أسرتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يحب التمتع بمظهر الزهور الجميل فى الحدائق، ورائحتها الجذابة التى تفوح منها لتعطر الجو من حولنا، وكذلك زراعة الأشجار التى تزين الشوارع وحدائق المنازل، إضافة إلى مساعدتها فى تلطيف الجو وتقليل التلوث، ما يوفر هواء نقى يساعد على العيش فى بيئة صحية ونظيفة.





وزراعة الورود والأشجار ليس بالعمل العشوائى الذى يتم دون حسابات، ولكنه عمل فنى يبدع فيها كل شخص حسب ذوقه فى تنسيق شكل الورود والأشجار حسب ألوانها وأحجامها وأنواعها لرسم صورة جمالية بتلك النباتات، وهو ما حرصت عليه بالفعل لاعبة الاسكواش المصرية نور الشربينى، حيث ظهرت فى مجموعة صور وهى تزرع الورود والأشجار فى حديقة المنزل.

وظهرت نور الشربينى مرتدية ملابس خاصة بعملها فى حديقة المنزل، وجلست على الأرض لتغرس مجموعة من النباتات الخاصة فى شكل جمالى منسق ومرتب بذوق عالى، وعلقت على الصور التى شاركتها مع جمهورها بالتعبير عن حرصها على زراعة الأشجار والنباتات فى منزل أسرتها، مؤكده أنها تحب العودة إلى المنزل.



















