شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلبات سموحة فى صفقة ياسر إبراهيم .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الزمالك الطلبات المادية التى حددها نادى سموحة للاستغناء عن خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندرى خلال الميركاتو الشتوى المقبل . وطلب مسئولو سموحة تقاضى 30 مليون جنيه نظير الموافقة على انتقال ياسر إبراهيم لصفوف الزمالك فى يناير المقبل. ويرى مسئولو الزمالك أن القيمة المالية التى طلبها نادى سموحة للاستغناء عن ياسر إبراهيم مبالغ فيها للغاية بعدما شهدت الساعات الماضية دخول الأبيض فى مفاوضات عبر وسطاء مع النادى السكندرى لاستطلاع الرأى بخصوص انتقال ياسر إبراهيم للنادى الأبيض وحدد مسئولو الأخير 30 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب . ويمتلك الزمالك فى الوقت الحالى 4 لاعبين فى خط الدفاع هم محمود علاء ومحمود حمدى الونش و محمد عبد الغنى و محمد عبد السلام .

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلبات سموحة فى صفقة ياسر إبراهيم .. اقرأ التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .