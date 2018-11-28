شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير بيراميدز والنجوم تُحيى ذكرى شهداء الزمالك فى الدقيقة 22 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير بيراميدز والنجوم على احياء ذكرى شهداء الزمالك بالهتاف "فى الجنة يا شهيد" وذلك فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.
ويحتل النجوم المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.
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