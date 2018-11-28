شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: 7 غرز فى الركبة والكوع والساعد لكينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد علام طبيب فريق بيراميدز أن لاعب الفريق البرازيلى كينو تعرض للإصابة بجروح قطعية فى الركبة والكوع والساعد.

أضاف أن كينو سيبدأ التدريبات خلال يومين على الأكثر، كاشفًا أن اللاعب لم يشتكى وكان الأهم هو العلاج من الإصابات التى تعرض لها.

وأوضح طبيب بيراميدز فى تصريحات خاصة لستاد مصر بقناة أون سبورت، أن اللاعب أجريت له جراحة عاجلة عبارة عن 3 غرز فى الركبة وغرزتين فى الكوع ومثلهم فى الساعد.

وقال أن اللاعب سيتم شفاءه خلال أسبوع على اقصى تقدير.

وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت.

وتعرض كينو نجم هجوم فريق بيراميدز للاصابة بعد قيام مدرب النجوم أحمد سامي بالقاء زجاجة مياه عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وتسببت زجاجة المياة فى تعرض اللاعب للإصابة نتيجة قربه من اللوح الزجاجى.