شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضرى يثبت رغبته فى الاستمرار بالملاعب وعدم الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، رغبته فى الاستمرار بالملاعب وعدم إعلان اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى.

وظهر السد العالى فى مقطع فيديو خلال خوض تدريبات فنية شاقة بأحد الملاعب، ليثبت قدرته على العطاء لفترة زمنية أخرى، وعدم رغبته فى الاعتزال بالوقت الحالى.

وكان الحضرى أكد إنه لم يقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى، بعد فسخ تعاقده مع الدراويش، وإنه متمسك بالاستمرار بالملاعب لحين اشعار آخرى، موضحًا فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن كل ما يقال حول عزمه على اعلان اعتزاله عقب انهاء علاقته رسميًا مع نادى الإسماعيلى، مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، قائلاً: "لو عايز اعلن اعتزالى هكتب على صفحتى الرسمية، وأخوض تدريباتى بشكل يومى فى الجيم للحفاظ على لياقتى من أجل الانضمام لأحد الأندية فى يناير المقبل".

وانضم الحضري صاحب الـ 45 عاما إلى الإسماعيلي فى بداية الموسم الجاري لمدة موسم في صفقة انتقال حر، وقرر الرحيل فى يناير المقبل، وكان اعتزل اللعب دوليا، بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، ليصبح أكبر لاعب في التاريخ مشاركة بالمونديال.

وكان محمد شيحة وكيل اللاعبين أكد فى تصريحات إذاعية أن الحضرى قرر الاعتزال نهائيًا، فى حالة إصرار الإسماعيلى على استمراره لنهاية عقده.