شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد موعد مباراة الإياب فى البطولة الأفريقية أمام بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الإسماعيلى يوم الأربعاء الموافق يوم 5 ديسمبر المقبل، موعدا لمواجهة الإياب أمام ماسيجير نيجوزى البوروندى على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور التمهيدى الأول ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الدراويش قد حقق فوزا على بطل بوروندى عصر اليوم بهدف دون رد، بجولة الذهاب ليضع قدما من التأهل للدور المقبل بالبطولة.

ومن المقرر وصول بعثة الفريق للإسماعيلية غدا الخميس تمهيدا لبدء التحضير لمواجهة الإياب بالبطولة.