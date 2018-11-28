لفتة انسانية من رمضان صبحي للطفل السوري ضحية «الاعتداء العنصري»

مصراوي - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قام رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر ونادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بتقديم دعوة للطفل السوري جمال، من أجل استضافته وعائلته في "هيدرسفيلد تاون".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، لتعرض الطفل السوري جمال لاعتداء عنصري في مدرسته، وأشعل هذا الفيديو غضب وسائل الإعلام البريطانية.

ووفقا لما جاء بـ"سكاي نيوز" العربية، فإن الطفل جمال ظهر وهو يقف خارجا بينما يقترب تلميذ أكبر منه، ثم يمسكه من عنقه ويسقطه أرضا، ثم يصب الماء على وجهه. ويمكن سماع المعتدي يقول للطفل "سأغرقك".

وكتب رمضان صبحي على...