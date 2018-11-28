منافس الزمالك في الكونفدرالية.. القطن التشادي يهزم جوميدو التوجولي

كتب ـ عبد القادر سعيد: حقق فريق القطن التشادي الفوز بثنائية نظيفة على فريق جوميديو التوجولي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء أقيم على ملعب إدريس محمد أويا (ملعب القطن). وينتظر الزمالك الفائز من مباراتي الذهاب والإياب ليواجهه في دور الـ32 في البطولة الإفريقية المصنفة كثاني أقوى بطولات الأندية الإفريقية بعد دوري أبطال إفريقيا. الزمالك سيلعب مباراة الذهاب ضد القطن التشادي، أو جوميديو التوجولي في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر المقبل، على أن يخوض الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته. يذكر أن...

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