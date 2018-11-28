رياضة | برشلونة وايندهوفن | بث جي | اون لاين | يلا شوت | كورة لايف | الاسطورة | كورة ستار

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وكان الأرجنتينى ليونيل ميسي قد تغيب عن مباراتى إنتر ميلان بالجولة الثالثة والرابعة لدور المجموعات بدورى الأبطال بسبب الإصابة.

كما يسعى ليونيل ميسي أن يعود بقوته المعتادة فى دورى الأبطال مثلما بدأ الموسم الحالى للمسابقة القارية بعد توهج فى أول مباراتين ضد إيندهوفن وتوتنهام بالجولة الأولى والثانية وأحرز 3 أهداف بالأولى وهدفين بالثانية وحصل على رجل المباراة فى اللقاءين.

أشارت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن ليونيل ميسي يدخل مباراة إيندهوفن ويستهدف تخطى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ فى قائمة هدافى دورى الأبطال هذا الموسم، حيث ينفرد الأخير بالصدارة برصيد 6 أهداف ويأتى النجم الأرجنتينى وصيفاً بـ 5 أهداف.

ميسي يكشف عن آماله مع برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسورة فريق برشلونة الاسباني، عن أهدافه مع البارسا هذا الموسم، وتطلعاته مع المنتخب الأرجنتيني.

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

وقال ميسي خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الاسبانية: " أريد تحسين نفسي وكسب المزيد من الألقاب، لن أقف في المكان الذي وصلت اليه، ولن أكتفي بما قمت به بالفعل حتى الأن".

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أضاف: " أنا أعتبر نفسي شخص تنافسي للغاية، أحب الفوز بكل شيء، ولا أحب أن أخسر أي شيء".

وتابع: " أبدو أكثر كلاعب يسيطر على المباراة، اشارك كثيرا مع الكرة، ألعب أكثر من كوني هدافا فقط".

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

وتألق ليونيل ميسي خلال مباراة برشلونة امام أتلتيكو مدريد التى أقيمت السبت الماضى، وانتهت بالتعادل 1-1 ، فى قمة الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى.

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

ونجح ميسي فى صناعة هدف برشلونة الوحيد خلال المباراة، والذى صنعه لزميله الفرنسي عثمان ديمبلى، حيث خطف البارسا تعادلا قاتلا فى الدقيقة 90 من عمر المباراة من أنياب أتلتيكو مدريد.

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

وغاب ميسي عن التهديف بسبب الرقابة الشديدة التى وضعها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على اللاعب والتى حرمته من التسجيل ولكن كانت أرقامه رائعة طوال المباراة، حيث بخلاف الأسيست قام بالعديد من المرواغات.

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

ونشرت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية أرقام ميسي خلال المباراة حيث قام بـ9 مراوغات ناجحة، أكثر من جميع لاعبي الفريق بوسكيتس (5)، أما أومتيتى، ديمبلي، سيميدو، أرثر (2) لكل لاعب، بينما لم يقم أى لاعب آخر بمراوغة صحيحة.