رياضة | بدأت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول مباشر| مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال بث مباشر| بث مباشر محمد صلاح ضد باريس

وصل فريق ليفربول الإنجليزى بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى أرضية ملعب "حديقة الأمراء"، استعدادا للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بدأت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول مباشر| مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال بث مباشر| بث مباشر محمد صلاح ضد باريس

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 5 نقاط، والنجم الأحمر الصربي يأتى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

بدأت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول مباشر| مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال بث مباشر| بث مباشر محمد صلاح ضد باريس

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الريدز ونادى العاصمة الفرنسية بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 2.

بدأت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول مباشر| مباراة ليفربول وباريس في دوري الابطال بث مباشر| بث مباشر محمد صلاح ضد باريس