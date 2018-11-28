رياضة | بث livehd7 | شاهد liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول وباريس بث مباشر الان | ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر كورة ستار

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بث livehd7 | شاهد liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول وباريس بث مباشر الان | ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر كورة ستار

وصل فريق ليفربول الإنجليزى بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسى، إلى أرضية ملعب "حديقة الأمراء"، استعدادا للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بث livehd7 | شاهد liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول وباريس بث مباشر الان | ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر كورة ستار

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 5 نقاط، والنجم الأحمر الصربي يأتى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

بث livehd7 | شاهد liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول وباريس بث مباشر الان | ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر كورة ستار

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الريدز ونادى العاصمة الفرنسية بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 2.