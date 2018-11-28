رياضة | الاحتراف عقبة الأهلي في التعاقد مع موهبة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتراف عقبة الأهلي في التعاقد مع موهبة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الشاب محمد محمود لاعب نادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وتعد صفقة اللاعب مهددة بالفشل في شهر يناير، بسبب إستقبال محمد محمود أكثر من عرض أوروبي، من أجل الاحتراف في الميركاتو الشتوي.

وشارك اللاعب مع منتخب مصر في مباراتين أمام تونس واي سواتيني بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الجديدة، ويقدم صاحب الـ 20 عاماً مستويات مميزة هذا الموسم.