رياضة | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم | Yalla shoot

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يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم | Yalla shoot
ونجح ميسي فى صناعة هدف برشلونة الوحيد خلال المباراة، والذى صنعه لزميله الفرنسي عثمان ديمبلى، حيث خطف البارسا تعادلا قاتلا فى الدقيقة 90 من عمر المباراة من أنياب أتلتيكو مدريد.
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وغاب ميسي عن التهديف بسبب الرقابة الشديدة التى وضعها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على اللاعب والتى حرمته من التسجيل ولكن كانت أرقامه رائعة طوال المباراة، حيث بخلاف الأسيست قام بالعديد من المرواغات.
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ونشرت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية أرقام ميسي خلال المباراة حيث قام بـ9 مراوغات ناجحة، أكثر من جميع لاعبي الفريق بوسكيتس (5)، أما أومتيتى، ديمبلي، سيميدو، أرثر (2) لكل لاعب، بينما لم يقم أى لاعب آخر بمراوغة صحيحة.
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