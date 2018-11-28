رياضة | يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم | Yalla shoot

يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث مباشر اليوم | Yalla shoot ونجح ميسي فى صناعة هدف برشلونة الوحيد خلال المباراة، والذى صنعه لزميله الفرنسي عثمان ديمبلى، حيث خطف البارسا تعادلا قاتلا فى الدقيقة 90 من عمر المباراة من أنياب أتلتيكو مدريد.

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

وغاب ميسي عن التهديف بسبب الرقابة الشديدة التى وضعها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على اللاعب والتى حرمته من التسجيل ولكن كانت أرقامه رائعة طوال المباراة، حيث بخلاف الأسيست قام بالعديد من المرواغات.

kora live مشاهدة مباراة برشلونة وايندهوفن بث حي 28-11-2018 | دوري ابطال اوروبا | يلا شوت حصري | رابط جديد لايف Barcelona

ونشرت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية أرقام ميسي خلال المباراة حيث قام بـ9 مراوغات ناجحة، أكثر من جميع لاعبي الفريق بوسكيتس (5)، أما أومتيتى، ديمبلي، سيميدو، أرثر (2) لكل لاعب، بينما لم يقم أى لاعب آخر بمراوغة صحيحة.