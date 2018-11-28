الان تتابع لاعبو الهلال يطيرون إلى أربيل غدا.. وفرصة “العابد” للمشاركة أمام النفط “ضئيلة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: سيف الرخيص

يغادر لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، غدا، على متن طائرة خاصة إلى مدينة أربيل العراقية، استعدادًا لمواجهة فريق “النفط”، ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

ويواجه الهلال فريق النفط، مساء الجمعة، على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ويجري اللاعبون غدا تحضيراتهم على ملعب المباراة بمران مغلق يضع خلاله المدير الفني جيسوس، اللمسات الفنية الأخيرة.

ومن جانب آخر، باتت فرصة مشاركة نواف العابد في هذه المباراة ضئيلة جدا، على الرغم من إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية لدور الـ 16 من البطولة، وذلك تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للمنافسة، كما يفقد الهلال، عمر عبدالرحمن وياسر الشهراني بسبب الإصابة، والمهاجم السوري عمر خربين الذي يعاني من آلام في الركبة، إلى جانب الحارس علي الحبسي المبعد بشكل نهائي عن قائمة هذا الدور، وبذلك يمنح زميله عبد الله المعيوف فرصة المشاركة بالبطولة.

وضم جيسوس القائمة الأخيرة التي اعتمدها في نهاية أكتوبر الماضي ألبرتو بوتيا، البيروفي أندري كاريلو، كارلوس إدواردو، الفرنسي جوميز، وعمر خربين.