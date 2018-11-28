شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: أي مدرب عالمي للأهلي بدون لاعبين مميزين لن يحقق أي نتائج إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شادي محمد، كابتن نادي الاهلي السابق، إن «كل الأهلاوية يشعرون بالحزن من خسارة بطولتين، وخسارة أمس أمام المقاولون في الدوري العام»، مشيرًا إلى أنه «تعلمنا من الأهلي أن المنظومة كلها تعمل سويًا من أجل النجاح».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «الخلل في الأهلي يتحمله الجميع، بما فيهم مجلس الإدارة والجهاز الفني، ونحن تكلمنا في الأخطاء من أجل مصلحة الأهلي»، مشيرًا إلى أن «الحراس كانوا يعانون بسبب الأخطاء الفنية، وكارتيرون لا يتحمل المسؤولية وحده في خسارة الأهلي».

وتابع أن «أي مدرب عالمي بدون لاعبين مميزين لن يحقق أي نتائج إيجابية، ويجب أن نضع أيدينا على المشاكل، والأهلي ينقصه بعض الصفقات»، مؤكدًا أنه «لا يصح الحديث عن هبوط النادي الأهلي للدرجة الثانية، وده مينفعش معه، وسيظل الأهلي هو البطل».