شكرا لقرائتكم خبر عن الآشعة تحدد مدة غياب صلاح محسن عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آشعة اليوم الأربعاء، للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وغادر اللاعب مباراة المقاولون، أمس، متأثرًا بإصابته بشد في العضلة الضامة والتي حرمته من استكمال المباراة.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بعد غد الجمعة، في السويس استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها، مساء السبت القادم، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري.