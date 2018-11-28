شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تحديد موعد مواجهة الإياب بين الإسماعيلي وبطل بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مسئولو الإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق يوم 5 سبتمبر المقبل، موعدًا لمواجهة الإياب أمام ماسيجير نيجوزي بطل بوروندي باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور التمهيدى الأول ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الدراويش قد حقق فوزا على بطل بوروندي عصر اليوم، بهدف دون رد، بجولة الذهاب ليضع قدما من التأهل للدور المقبل بالبطولة. ومن المقرر وصول بعثة الفريق للإسماعيلية غدا تمهيدا لبدء التحضير لمواجهة الإياب بالبطولة.