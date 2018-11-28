شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته غدًا الخميس، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غدا الجمعة، في إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.ويدخل الفريق بعد انتهاء مران الخميس معسكرا مغلق لمواجهة زعيم الثغر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، على ملعب برج العرب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كاسونجو كابونجو.